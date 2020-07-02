Siyah-Beyazlılar’a müjdeli haber

Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde pazartesi günü Kayserispor’a konuk olacak Siyah- Beyazlılar, bu mücadele öncesinde önceki gün koronavirüs testine girmişti. Geçen haftadan 2 oyuncusu pozitif durumda bulunan Beşiktaş’ta, bu isimler dışında yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi. Takımda yeni vaka çıkmamasının teknik ekip ve yönetimi mutlu ettiği bildirildi. Bu 2 ismin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.