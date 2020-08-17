Siyah-Beyazlılar izin yaptı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi PAOK’a konuk olacak olan Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarına geçen hafta başlamıştı. Günde çift idman yaparak yoğun bir tempo geçiren Kara Kartal, dün ise günü izinli geçirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takım, bugün saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı iki çalışmayla zorlu mücadele için çalışmalarını sürdürecek.