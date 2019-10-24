Siyah-Beyazlılar Braga’yla 3.kez

Kara Kartal, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek.

24 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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Siyah-Beyazlılar Braga’yla 3.kez

Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan Siyah- Beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı. Portekiz temsilcilerine 17 gol atan Kara Kartal, kalesinde 19 gol gördü. Beşiktaş, Braga’yla ise iki kez karşı karşıya geldi. 2011-2012’de Avrupa Ligi’nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga’yı Portekiz’de 2-0 yenerken, İstanbul’daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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