Siyah-Beyaz şov

Beşiktaş perşembe akşamı Norveç’te Sarpsborg’u ilk 6 dakikada iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 yenip Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını son 90 dakikaya taşımıştı. Takımının tarihi galibiyetiyle keyiflenen Siyah-Beyazlı taraftarlar iki gün sonra da 9 puan gerisinde oldukları lider Başakşehir’in iç sahada Sivas’a mağlup olmasıyla iyice havaya girdi. Galatasaray derbisinin biletlerini tüketen Beşiktaş taraftarı tek bir boş koltuk bırakmadı. Vodafone Park tribünlerinde 39 bin 477 Beşiktaş taraftarı maçtan önce başladıkları tezahüratlarını 90 dakika süresince artırarak sürdürdü.

Galatasaraylılar üzüldü

Karşılaşma öncesinde taraftarlar Quaresma ve Güven Yalçın’ı tribünlere çağırıp moral verdi. Rakip ataklarda ıslıklarıyla baskı kurmaya çalışan Beşiktaşlılar, karşılaşma bitiminde 3 puan sevincini doyasıya kutladı. Öte yandan Galatasaray taraftarları da tribünlerde kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı izledi ama mağlubiyet sonrası üzgün bir şekilde stattan ayrıldı. Derbiye spor dünyasının da büyük ilgisi vardı. Sakatlığı süren Beşiktaşlı Babel, Çin’in Guangzhou takımında oynayan, eski takım arkadaşı Tosic ve Beşiktaş’ın eski antrenörü Tamer Tuna ile birlikte maçı izledi. Rıza Çalımbay, Ampute Milli Futbol Takımı ’nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da tribündeydi.