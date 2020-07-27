SIXT rent a car sahibi kim? SIXT ne demek, hangi illerde var?

Galatasaray, SIXT rent a car ile 2 yıllık forma göğüs sponsorluğu imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin yer aldı. Galatasaray taraftarı bu son dakika gelişmesinin ardından SIXT rent a car ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

SIXT rent a car sahibi kim? SIXT rent a car nerede kuruldu?

Araç kiralama sektörünün önde gelen uluslararası firmalarından biri olan SIXT rent a car, 1912’de Almanya’nın Münih kentinde kurulmuştur. Dünyadaki ilk ve en etkili uluslararası araç kiralama şirketlerinden biri olan ve güvenilir bir ün kazanan SIXT rent a car, 100’den fazla ülkede 2.200’den fazla kiralama ofisi ile faaliyet göstermektedir.

Dünyanın en büyük premium araç filosuna sahip SIXT rent a car filosu günümüzde yaklaşık 250.000 adet araçtan oluşmaktadır. SIXT rent a car ofisleri, dünya çapındaki büyük şehir merkezleri, havaalanları ve oteller gibi kolay ulaşılabilen noktalarda yer almaktadır.

Türkiye’de 23 kiralama ofisi bulunan SIXT Türkiye, zengin araç çeşitliliği ile günlük araç kiralama, kısa ve uzun dönemli kurumsal araç kiralama hizmetleri sunmaktadır.

SIXT rent a car Galatasaray'a ne kadar ödeyecek?

Galatasaray, forma göğüs sponsorluğu için SIXT rent a car'dan 2 yıl için 58 milyon TL ve KDV ücret alacak.