Sixers zorlanmadı

Sezonun 30. galibiyetine ulaşan Sixers’ta Jimmy Butler 27 sayı ve 8 asist, Joel Embiid 22 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, JJ Redick ise 20 sayılık performans sergiledi. Mücadelede 1 dakika süren alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 asist üretti.
Bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrılan Pacers’ta Thaddeus Young, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.
NBA’e 7 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Washington Wizards-New York Knicks: 101-100
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 114-95
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 96-120
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 111-109
Denver Nuggets-Chicago Bulls: 135-105
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 128-138 (uzatmalarda)