Sixers zorlanmadı

Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers (Sixers), özellikle ikinci yarıdaki etkili hücumunun yardımıyla konuk olduğu Indiana Pacers’ı 120-96 yendi.

18 Ocak 2019, Cuma 10:20
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Sixers zorlanmadı

Sezonun 30. galibiyetine ulaşan Sixers’ta Jimmy Butler 27 sayı ve 8 asist, Joel Embiid 22 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, JJ Redick ise 20 sayılık performans sergiledi. Mücadelede 1 dakika süren alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 asist üretti.

Bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrılan Pacers’ta Thaddeus Young, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-New York Knicks: 101-100

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 114-95

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 96-120

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 111-109

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 135-105

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 128-138 (uzatmalarda)

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