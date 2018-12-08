Sixers, Butler ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk olduğu Detroit Pistons’ı 117-111 mağlup etti.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Philadelphia Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons’ı 117-111 yendi.

Sezonun 18’inci galibiyetine ulaşan Sixers’ta Jimmy Butler 38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezonki 10’uncu mağlubiyetini alan Pistons’ta Blake Griffin 31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond 21 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

NBA’e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 113-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

Orlando Magic-Indiana Pacers: 90-112

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-105

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 114-112

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 103-107

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 133-120

Phoenix Suns-Miami Heat: 98-115

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105

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