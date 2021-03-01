Sivilceler, genellikle ergenlik dönemlerinde yaşanan bir cilt sorunu şeklinde karşımıza çıkar. Fakat sivilceler kişilerin sadece ergenlik dönemlerinde değil ilerleyen yaşlarda da başına bela olan problemlerden birisidir. Özellikle kişilerin kötü beslenme alışkanlıkları, sürekli ilaç kullanması, hormonal dengesizlikler, yanlış kişisel bakım ürünleri ve stres durumları doğrudan cilt sağlığını etkileyen durumlardan bir tanesidir. Uzmanların görüşlerine göre kişinin düzensiz ve yanlış beslenmesi ciltte pek çok hasara neden olur. Bu hasarların başında da sivilce oluşumu gelmektedir. Yeme bozukluklarına bağlı olarak görülen sivilcelerin önüne geçmek için de mutlaka beslenmeye dikkat etmeli ve sivilceye neden olan gıdalardan uzak durmalısınız.

Sivilce yapan yiyecekler ve içecekler nelerdir?

Kötü beslenme alışkanlıklarının hepsi kişilerde sivilce ve akne gibi problemlere neden olur. Ciltte yoğun bir şekilde sivilce oluşma neden olan zararlı yiyecekler şu şekildedir;

- İşlenmemiş Karbonhidratlar Ve Tahıllar: Beyaz un ile yapılan ürünler, şekerleme, bal, pirinç ve asitli içecekler gelmektedir.

- Fastfood Yiyecekler: Özellikle gençlerin çok fazla tükettiği fastfood yiyecekler kişilerde sivilce oluşumunun yanı sıra hormonların düzensiz şekilde çalışmasına da neden olur. Bu yiyecekler arasında hamburger, kızarmış tavuk, patates kızartması, gazlı ve yoğun asitli içecekler bulunur.

- Süt Ürünleri: Eğer çok fazla şekilde sivilce problemi yaşıyorsanız süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerine bir sürü ara vermeniz gerekir. Eğer bu ürünlerin hepsini tüketmek istiyorsanız, mutlaka organik sertifikası bulunan ürünler tüketmeye dikkat etmelisiniz.

- Hayvansal Besinler: Günümüzde çok fazla organik et üretimi olmadığı için hayvanlara et üretimin artması için bazı antibiyotikler verilir. Bu besinleri fazla şekilde tükettiğinizde de doğrudan o antibiyotikleri vücudumuza alırız. Hayvansal besinler nedeni ile vücudumuza giren antibiyotiklerde hormonal bozukluklara ortam hazırlar ve sivilce oluşumu başlar. Bu nedenle sivilce oluşumu yaşayan kişilerin bir müddet hayvansal resimleri bırakması gerekir.

- Kuruyemişler: Kuruyemişlerin içerisinde yoğun miktarda omega 6 ve yağ asitleri bulunur. Yağ asitleri doğrudan sivilcelerin artmasına meydan hazırlar. Özellikle ceviz, çam fıstığı ve badem gibi kuruyemişin içerisinde yağ oranı çok fazladır.

- Çikolata Ve Diğer Şekerli Gıdalar: Bu gıdaları çok fazla tüketmek cilt yapısını derinden etkiler. Çikolata ve şeker tüketimi azaltarak sivilcelerinizi de doğrudan azaltabilirsiniz.

- Şekerli İçecekler: Şekerli ve gazlı içecekler akciğer yağlanmasına neden olur. Akciğer yağlanması sebebiyle de cilt yüzeyinde bazı sorunlar ortaya çıkar. Bunlardan en önemlisi de sivilce oluşumudur.

En çok hangi besinler sivilce yapar?

Günlük olarak tükettiğimiz bazı gıdalar her ne kadar sağlığa yararlı gibi görülse de özellikle cilt ve deri dokusu ile ilgili bazı sorunlara neden olur. Sivilce oluşumunu en fazla artıran gıdalar ve yiyecekler şunlardır;

- Yoğun Yağ İçeriğine Sahip Besinler: Özellikle patates kızartması, kızarmış tavuk ve diğer fastfood ürünleri.

- Yoğun Yağ Asitleri Barındıran Kuruyemişler: Ceviz, badem, gazlı ve asitli içecekler.

- Yoğun Miktarda Şeker Olan Ürünler: Şekerlemeler.

- Hazır İşlenmemiş Gıdalar: Hazır şekilde satılan bu gıdalar ayrıca dondurulmuş şekilde de satılmaktadır. Bu gıdaların içerisinde uzun süre kalması için bazı sivilceye neden olan maddeler bulunur. Bu sebeple tüketirken çok dikkatli olmamız gerekir.

Bu ürünler istenilirse kişinin cilt yapısına göre daha da artırılabilir. Fakat genellikle bu besinlerin tamamı kişilerle hormonal bozukluğa neden olmaktadır. Buna bağlı olarak da bireylerde sivilce oluşumu giderek artar.

Sivilce oluşumunu engelleyen besinler

Sivilce oluşumuna ortam hazırlayan besinler olduğu kadar sivilceleri yok eden ve kurutan bazı besinlerde bulunur. Bunlar;

1- Su Tüketimi: Vücudun ihtiyacı kadar su tüketimi çok önemlidir. Ne kadar fazla su tüketirseniz sivilce oluşumunu ve var olan sivilceleri o kadar yok edebilirsiniz.

2- Yeşil çay tüketimi,

3- Kepekli tahıllar,

4- Zeytinyağı,

5- Soya fasulyesi,

6- Yaban mersini,

7- Böğürtlen,

8- Ahududu,

9- Avokado,

10- Az miktarlarda süt ve karpuz tüketimi.

Bu besinlerin her biri vücudumuza cildimize etki ederek sivilce oluşumunu da engellemektedir. Bu besinler içerisinde en önemli olanı ise su tüketimidir. Su sadece cilt yüzeyindeki sivilce oluşumunu engellemez. Aynı zamanda cildin daha sağlıklı görünmesine de yardımcı olur. Bu sebeple mutlaka günlük en az 2 litre su tüketmek gerekir.