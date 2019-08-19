Uğur YİĞİT / SİVAS, (DHA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 10 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 5 kategoride 10 ülkeden 400 sporcu katılıyor.

Turnuva açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Kültürden sanata, spordan eğitime kadar 7'den 70'e toplumumuzun her kesimiyle 100 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu milli mücadele coşkusunu, Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın maddi-manevi desteğiyle canlı tutmaya devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında, Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Buruciye A.Ş. ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile Sivas'ta ilk kez Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenliyoruz. İlk defa yapılmasına rağmen, satranç dünyasında büyük ilgi gören turnuvamız, 10 ülkeden toplam 400 katılımcıyla 6 gün boyunca devam edecek. Turnuvaya dünyaca tanınmış birçok unvanlı sporcunun katılımı da bizi mutlu etmiştir. Katılımcılarımız 6 gün boyunca müsabakalara devam ederken bir yandan da Sivas'ımızın güzelliklerini görerek şehrimizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacaktır" dedi.

Vali Salih Ayhan konuşmasının ardından ilk hamleyi yaparak turnuvayı başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması

-Vali Ayhan'ın turnuvayı başlatması

- Müsabakalardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)