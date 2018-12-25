Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü yıldıza Başakşehir talip. Turuncu-Lacivertliler, Yiğidolar’a bonservis ödeyerek bu transferi gerçekleştirme peşinde. Kırmızı-Beyazlılar’da ise Robinho’yu takımda tutmak için görüşmeler devam ediyor.

Başkan Mecnun Otyakmaz’ın 33 yaşındaki futbolcunun menacerini davet ettiği ve son durumu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, son açıklamasında, “Sivas’ta mutluyum, gelecekte ne olacağını hep berabere göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Başakşehir’in teklifi sonrası kafasının karıştığı gelen haberler arasında.

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