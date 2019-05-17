Taha Akgül Spor Salonu'nda 15-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan şampiyonada Türkiye genelinde 136 takımdan 680 sporcu çeşitli kategorilerde dereceye girmek için yarıştı. Genç erkeklerde 35 takım 175 sporcu, genç kızlarda 32 takım 160 sporcu, yıldız erkeklerde 37 takım 185 sporcu ve yıldız kızlarda 32 takım 160 sporcu ilimizde ilk kez düzenlenen şampiyonda birincilik için mücadele etti.

2 gün süren yarışmalarda genç erkeklerde Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi, genç kızlarda Adana Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Genç kızlarda Sivas Asım Şahin Kız İmam Hatip Lisesi de ikincilik koltuğuna oturdu. Yıldız erkekler ve kızlarda ise Gaziantep Karacaoğlan Ortaokulu birinci olmayı başardı.

DHA