Spor Toto Süper Lig ’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Goller ise yıldızlar Dia Saba ve Max Gradel'den geldi.

Maçın 14. dakikasında Uğur Çiftçi’nin pasıyla topla buluşan Saba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Saba golün ardından büyük sevinç yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Saba 6 golün 1’ini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.

Maçın 66. dakikasında topla buluşan Gradel, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 35 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu da bu sezonki gol sayısını da 6’ya yükseltti. Gradel 6 golün 1’ini Türkiye Kupasında, 2’sini de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.



