Sivasspor'un yıldızı Robinho Başakşehir'e doğru

Devre arası öncesi bir flaş gelişme de Yiğidolar’da yaşanıyor. Başakşehir, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Robinho’yu Ocak’ta kadrosuna katacak. Şampiyon olması halinde Sivasspor’a ekstra ödeme yapacak.

24 Aralık 2018, Pazartesi 06:19
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Sivasspor'un yıldızı Robinho Başakşehir'e doğru

Süper Lig’de sezonun ilk yarısı bugün resmen noktalanacak ve gözler artık transferde olacak. Ancak takımlar görüşmelere çoktan başladı. Sivasspor’da ise sıcak gelişmeler var.

Sözleşmeye özel madde

Sivasspor-Başakşehir hattında da Robinho pazarlığı noktalanmak üzere. Lider, devre arasında Robinho’yu 1 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamak amacında. Yiğidolar da sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı için Brezilyalı yıldızdan para kazanmak adına satmaya sıcak bakıyor. Ancak kulüpler arasında kapsamlı bir mukavele hazırlanıyor. Eğer Başakşehir sezonu şampiyon tamamlarsa, sözleşmeye koyulacak madde gereği Sivasspor’a da Robinho transferinden dolayı ekstra ödeme yapacak. Küçük bir hatırlatma, resmi transfer dönemi 4 Ocak’ta başlıyor.

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