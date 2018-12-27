Sivasspor'da Hakan Keleş'in prensi Emre Kılınç için Süper Lig ve Avrupa kulüpleri ocak ayı transfer dönemi için Sivasspor'un kapısını çalmaya başladı.

4 milyon euro isteniyor ama...

Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; Fransa'dan ise Bordeaux ve Nice 24 yaşındaki oyuncu için Sivasspor'la görüşmelere başladı.

Sivas'ın transfer için 4 milyon euro talep ettiği belirtilirken 5 kulübün teklifinin de bu rakamdan daha az olduğu öğrenildi.

Kulüp telefonları her gün çalıyor

Emre için yapılan görüşmeler her gün son sürat devam ederken kulüp telefonlarının adeta susmadığı bilgisi alındı. Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferi 4 milyon eurodan daha az bir fiyata bitirmeyi hedeflediği bildirildi.

Aatif'i önerdiler...

Fenerbahçe'nin takas ve para önerisi de yaptığı ve Sivasspor'un eski oyuncusu Aatif'i da transferde bir koz olarak kullanmak istediği belirtilirken, başkan Mecnun Otyakmaz ise bu konuda kararsız...

Fanatik Özel / Hakan Ateşler