Sivasspor’un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

Sivasspor , Süper Lig ’in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig’de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 41’e çıkarttı. Ligde son olarak 6 Mart 2022’de deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Giresun maçıyla yenilmezlik serisini ise 3 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İHA