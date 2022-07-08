Sivasspor’un yeni transferi Karol Angielski ilk idmanına çıktı

Sivasspor ’da kampa sonradan katılan futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezona hazırlanan Sivasspor’da dün Al Shamal SC ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular günü izinli geçirirken, yeni transfer Karol Angielski ile Bolu kampına sonradan katılan oyuncular; Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Mustapha Yatabare ve dünkü hazırlık müsabakasında forma giymeyen Ali Şaşal Vural çalışmalarına devam etti.

Dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, daha sonra çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Angielski sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti.

Başarılı sporcuya ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

İHA