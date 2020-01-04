Sivasspor’un yeni bombası Robinho

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 37 puanla lider koltuğunda kapatan Sivasspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı... Yiğidolar, geçen sezonun ara transfer döneminde 2 milyon Euro karşılığında Başakşehir’e gönderdiği Robinho’yu geri almak için harekete geçti. Kırmızı- Beyazlılar’ın, 35 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusuyla kesin olarak anlaşma sağladığı öğrenildi.

Başakşehir’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin, kontratını şimdi feshetmek için görüşmelerini sürdürdüğü ve bonservisini alır almaz Sivasspor’un yolunu tutacağı kaydedildi. Robinho, 2017-19 sezonları arasında görev yaptığı Sivasspor’da 30 maça çıkıp 12 gol atmıştı.

Rıza Çalımbay, yeşil ışık yaktı

Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, önceki gün Lig Radyo’da Editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın sunduğu Mixed Zone programına konuşmuştu.

Robinho iddialarına açıklık getiren Çalımbay, “Ben çok isterim. Burada oynamış, başarılı olmuş bir oyuncu. Yine fayda sağlar. Ancak Başakşehir’deki durumu ne bilmiyorum. Türkiye’nin en iyi kadrosu onlarda. 3 kulvarda gitmek istiyorlar. Bırakmak istemeyebilirler” ifadelerini kullanarak başarılı isme yeşil ışık yakmıştı. Yiğidolar’ın tecrübeli hocası ek olarak Alper Potuk için ise, “Alper’i Eskişehir’de ilk oynatan benim. Eski öğrencim, tanıdığım bir oyuncu. Tabii ki şartlar oluşursa çalışmak isterim” açıklamasında bulunmuştu.

Ömer Necati Albayrak | FANATİK ÖZEL