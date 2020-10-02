Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında temsil edecek Sivasspor'un I grubunda oynayacağı 6 maçın fikstürü belli oldu. Sivasspor ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal ile 22 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de deplasmanda oynayacak

1.hafta / 22 Ekim 22:00 Villarreal - Sivasspor

2.hafta / 29 Ekim 19:55 Sivasspor - Maccabi Tel Aviv

3.hafta / 5 Kasım 19:55 Sivasspor - Karabağ

4.hafta / 26 Kasım 19:55 Karabağ - Sivasspor

5.hafta / 3 Aralık 19:55 Sivasspor - Villarreal

6.hafta / 10 Aralık 22:00 Maccabi Tel Aviv - Sivasspor