Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisine almadan önce Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyordu. Sezonunun en flaş takımlarından biri olan ve gösterdikleri mücadele ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sivasspor, ilk 5 haftalık dilimi atlattıktan sonra tüm otoriteleri yanıltarak zirve mücadelesinde hep yer aldı. Rıza Çalımbay ve öğrencileri bütün demeçlerinde bu sezon tarafatrları ile birlikte bir kenetlenme içinde olduklarını belirtmişlerdi. Peki Sivasspor bu 26 maçlık periyotta nasıl maçlar çıkardı? Gelin hep beraber hatırlayalım...

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

1.hafta - Sivasspor 3-0 Beşiktaş

Lige Abdullah Avcı yönetiminde büyük hedeflerle ve umutlarla giren Beşiktaş, uyarı mesajını erken aldı! Siyah Beyazlılar, Sivasspor deplasmanında hem oyun hem de skor olarak adeta dağıldı. Ev sahibi ekip 30'da Mert Hakan Yandaş, 54'te Yatabare ve 76'da Emre Kılınç'tan gelen gollerle sezona 3 gol ve 3 puanla harika başladı.

2.hafta - Çaykur Rizespor 2-1 Sivasspor

Ligin ilk haftasında oynadıkları maçları kazanan Çaykur Rizespor ve Sivasspor, Rize'de karşı karşıya geldiler. Ev sahibi Çaykur Rizespor, rakibini 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başardı.

3.hafta - Sivasspor 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 3. hafta maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep ile ikinci yarıda bulduğu gol sonucunda 1-1 berabere kaldı.

4.hafta - Başakşehir 1-1 Sivasspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede goller 39'da Yatabare ve 55'te Visca'dan geldi. Bu skorun ardından Başakşehir 4, Sivasspor ise 5 puana yükseldi.

5.hafta - Sivasspor 2-1 Trabzonspor

Sezona flaş Beşiktaş galibiyetiyle başladıktan sonra 3 maçtır ligde 3 puana ulaşamayan Sivasspor, Trabzonspor karşısında 90+6’da zaferi kaptı. Yiğidolar ayrıca, Trabzon’un ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisine de son vermeyi başardı. Bu sezonki ikinci galibiyeti elde eden teknik direktör Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, hem Trabzon’un ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi hem de Bordo-Mavililer’in bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşamasına neden oldu.

6.hafta - Alanyaspor 1-1 Sivasspor

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı maçta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla lider Alanyaspor bir puanı hanesine yazdırarak 6. haftayı da lider bitirmeyi garantiledi.

7.hafta - Sivasspor 3-1 Ankaragücü

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Sivasspor, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle 3-1 kazanarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

8.hafta - Galatasaray 3-2 Sivasspor

Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, rakibini Florin Andone’nin 2, Babel’in 1 golüyle 3-2 mağlup etti. 48. dakikada Cofie'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Sivasspor’un golleri ise Kone ve Erdoğan Yeşilyurt’tan geldi. Galatasaray, bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiyetle tanışırken toplamda ise 5 resmi maç sonrasında galip gelmiş oldu. Sarı-Kırmızılılar, ligde puanını 13’e yükseltti.

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9.hafta - Sivasspor 2-1 Antalyaspor

Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımdan Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı mücadelede üç puana ulaşan taraf ise 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

10.hafta - Denizlispor 0-2 Sivasspor

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Hakan Arslan ve Kone'den geldi.

11.hafta - Sivasspor 2-0 Konyaspor

Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u 2-0 mağlup etti, 21 puanla ve maç fazlasıyla ligin liderlik koltuğuna oturdu.

12.hafta - Kayserispor 1-4 Sivasspor

Kayserispor ile Sivasspor Süper Lig'in 12. hafta maçında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Sivaspor'un gollerini 24'te Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74'te ve 90+4'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise Pedro Henrique kaydetti. Üst üste 4. galibiyeti alan ve puanını 24 yapan Sivasspor geçen hafta devraldığı liderliği bu haftada sürdürdü.

13.hafta - Sivasspor 2-0 Kasımpaşa

Lider Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Hakan Arslan ve Mustaphe Yatabere kaydetti. Yiğidolar bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Sivasspor, oynadığı futbolla neden liderlik koltuğunda oturduğunu gösterdi. Rıza Çalımbay ve öğrencileri üst üste 5. galibiyetini aldı.

14.hafta - Yeni Malatyaspor 1-3 Sivasspor

Süper Lig'in 14.hafta maçında Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ve liderliğini sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetimindeki takım puanı 30 yaptı ve en yakın rakibine maç fazlasıyla 5 puan fark yapmış oldu. Sivasspor takımında galibiyeti getiren golleri Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Guilherme kaydetti.

15.hafta - Sivasspor 3-1 Fenerbahçe

Süper Lig'de 15. haftanın en önemli maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rıza Çalımbay yönetiminde harikalar yaratan lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Yiğidolar, geride kalan 15 haftada Galatasaray’a 9, Fenerbahçe’ye 8 puan fark attı. Yiğidolar'a 3 puanı getiren goller 32'de Fernando, 59'de Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85'de Deniz Türüç kaydetti. ️Fenerbahçe'de maçın bitimine saniyeler Ozan Tufan ve Garry Rodrigues'in kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

16.hafta - Gençlerbirliği 2-2 Sivasspor

Süper Lig'in heyecan dolu maçında Gençlerbirliği ile lider Sivasspor karşı karşıya geldi. 2-1 devam eden maç 90+7'de Yatabare'nin attığı golle 2-2 berabere bitti.

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17.hafta - Sivasspor 1-0 Göztepe

Süper Lig'in 17. haftasında lider Sivasspor, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 66. dakikada Yatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

18.hafta - Beşiktaş 1-2 Sivasspor

Süper Lig’de ikinci devrenin açılış haftasında lider Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 67. dakikadan itibaren 10 kişi götürdüğü maçta 2-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Beşiktaş ise son 7 resmi maçında 6. kez mağlup oldu. Sivasspor, 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare’nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken Beşiktaş’ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic’ten geldi. Sivasspor'da 67. dakikada Uğur Çiftçi, kırmızı kart gördü.

19.hafta - Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay'ın ekibi son anlarda Yasin Öztekin'in golüyle 1 puanı ve yenilmezlik serisini kurtarmayı başardı.

20.hafta - Gaziantep FK 5-1 Sivasspor

Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK karşısında adeta hezimeti yaşadı. Rıza Çalımbay'ın ekibi sahadan 5-1 yenik ayrıldı ve 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ev sahibi takımın yeni transferi Maxim attığı iki golle yıldızlaştı. Gaziantep FK takımında Diarra, Muhammet Demir ve Kenan Özer kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü ise Hakan Arslan attı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 41 puanda kaldı ve ligde zirve adeta alev aldı.

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21.hafta - Sivasspor 1-1 Başakşehir

Süper Lig'in 21. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü Demba Ba atarken Sivasspor'un golü Yatabare'den geldi.

22.hafta - Trabzonspor 2-1 Sivasspor

Süper Lig’de nefesleri kesen maçta Trabzonspor, Sivasspor'u Alexander Sörloth'un ve Caner Osmanpaşa'nın da kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Sivasspor'un tek golü Yatabare'den geldi.

23.hafta - Sivasspor 1-0 Alanyaspor

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 23. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golü ile 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 4 maç sonra galibiyet yüzü gördü. Sivasspor maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükselirken Aytemiz Alanyaspor 39 puanda kaldı.

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24.hafta - Ankaragücü 0-3 Sivasspor

Demir Grup Sivasspor Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü karşısında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleri ile 3-0 galip geldi. Bu sonuçla deplasman ekibi puanını 48 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

25.hafta - Sivasspor 2-2 Galatasaray

Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezon evindeki yenilmezlik serisini sürdürürken rakibinin ligdeki 8 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı. Sivasspor’un golleri 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç’tan gelirken Galatasaray’ın gollerini de 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı.

26.hafta - Antalyaspor 1-0 Sivasspor

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında zirve mücadelesi veren Sivasspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Sivasspor, rakiplerinin birbiriyle oynadığı ve kritik puan kayıpları yaşadığı haftada Akdeniz ekibine 1-0 mağlup oldu, ayağına gelen şansı kullanamadı. Bu sezon ilk kez bir maçta fileleri bulamayan Rıza Çalımbay'ın takımı zirvenin 4 puan gerisinde kaldı.