Süper Lig'in 26.hafta maçında Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, böylece bu sezon ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlamış oldu. Sivasspor'un da gol atamaması ile Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon gol atamadan maç tamamlayan ekip kalmadı.

28 maç aradan sonra

Sivasspor en son 2018-19 sezonu 31.hafta maçında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıktan sonra üst üste 28 lig maçında en az 1 gol atmayı başarmıştı.