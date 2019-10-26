Sivasspor’un rakibi Antalyaspor

Sezona ‘Avrupa Ligi’ parolası ile başlayan ancak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sivasspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 6-0 gibi tarihi bir skorla yenilen Antalyaspor’u konuk edecek.

Geçen hafta Galatasaray’a şanssız bir şekilde kaybeden Yiğidolar, bugün yaralı olan Akdeniz ekibini yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor. Zorlu maçta Yatabare, gol yollarında Sivasspor’un en büyük kozu olacak. Antalya ise Sivas’tan alacakları galibiyet ile Gençlerbirliği yenilgisini unutturmayı amaçlıyor. Akdeniz ekibinin önemli transferlerinden Aatif, henüz Antalya’ya yeterli katkıyı sağlayamadı.

Kırmızı-Beyazlı yönetim, tarihi hezimet sonrasında teknik direktör Bülent Korkmaz’ın arkasında durmuştu. Tecrübeli hoca da bu karar için yönetime 3 puanla teşekkür etmeyi hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor (T. D.: Rıza Çalımbay): Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Mert Hakan, Emre, Traore, Yatabare.

Antalyaspor (T. D.: Bülent Korkmaz): Boffin, Sangare, Diego, Serdar, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Amilton, Aatif, Dala.



