Sivasspor’un konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'de lider Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Yiğidolar’da zorlu mücadele öncesinde Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt, kart cezaları sebebiyle, Serhiy Rybalka ile Fernando ise sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Ancak her şeye rağmen Rıza Çalımbay’ın öğrencilerinin hedefi en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkarmak olacak.

Sivasspor, aynı zamanda ligdeki yenilmezlik sayısını 11’e çıkararak tarihinin en uzun serisini egale etmeyi hedefliyor.

Öte yandan iki ekip lig tarihinde daha önce 15 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-Beyazlılar, 4 mücadeleyi kazanırken 5 kez sahadan yenik olarak ayrıldı. 6 maçta ise puanlar paylaşıldı.