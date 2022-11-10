Katar'da 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada, Antalya Belek'te kamp yapacak Sivasspor 'un kamp programı belli oldu.

Yiğidolar, Spor Toto Süper Lig 'in 14. hafta maçında sahasında cumartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın ardından 12 gün izin yapacak. İznin ardından 25 Kasım Cuma akşamı Belek'te bulunan bir otelde toplanacak olan kırmızı-beyazlılar 10 Aralık Cumartesi gününe kadar 15 günlük kamp yapacak. Antalya kampının ardından 2 gün izin yapacak Yiğidolar 13 Aralık Salı günü Sivas'ta toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'un Antalya kampında yapacağı hazırlık maçlarının takvimi ise daha sonra kulüp tarafından duyurulacak. (İHA)