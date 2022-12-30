Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazanırken maçta büyük tartışmalara neden olan hakem kararları yaşandı.

Sivasspor'un iptal edilen golü büyük tartışma yarattı

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad'la bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen Erkan Özdamar tarafından izlenip iptal edildi. Kimse golün hangi karar gerekçesiyle iptal edildiğini anlayamazken büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kafa karışıklığı: Gol neden iptal edildi?

Yiğidolar, 49'da Fredrik Ulvestad'ın golüyle beraberliği yakaladı ancak VAR mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'ı uyardı. Özdamar pozisyonu uzun süre inceledikten sonra golü iptal etti. Bu pozisyon sonrasında golün neden iptal edildiği tartışılırken, Özdamar'ın bu kararı ofsayt olarak yorumlandı. Özdamar'ın aynı zamanda Ulvestad'ın tabanıyla yaptığı gol vuruşunu tehlikeli hareket olarak nitelendirmiş olabileceği de öngörüldü.

Okan Buruk: Bize bilgi geldi, ofsaytmış

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise iptal edilen golle alakalı şu açıklamayı yaptı, 'Hakemin ofsayt kararı olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir bilgi bize geldi. Yerde yatan oyuncumuz varken hakem oyunu durdurmadı. Sergio, oyunu durdurmak için faul yapıp cezalı duruma düştü. Enteresandı. Pozisyonu seyredemedik ama ofsayt olduğunu söylediler.'

ESKİ HAKEMLER ÇOK TARTIŞILAN KARARLARI YORUMLADI

Bu çok tartışılan hakem kararlarını beIN Trio programında, aralarında Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın da bulunduğu eski hakemler değerlendirdi. İşte o çok konuşulacak yorumlar...

23. dakikada Goutas'ın, Nelsson'a müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?:

Deniz Çoban: Kırmızı oyuncu rakibiyle ilgilenmiyor, rakibi gitsin istemiyor. Tutmanın ötesinde, koşu yoluna da bedenini koyuyor. Bence orta hakem görmüyor. Penaltı verilse, çok daha doğru olurdu. Kriterim şu, kırmızılı oyunun hedefinde rakibi nasıl durdururum düşüncesi var.

Bülent Yıldırım: Orta hakem bakıyor ama uyarmıyor başta. Goutas'ın iyi niyetli olmadığına katılıyorum ama bence Nelsson da iyi niyetli değil. Nelsson önce sol koluyla rakibinin kolunu yakalıyor ve onu da indiriyor. Karşılıklı ikili mücadele. Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz. Hakeme saygı duymalıyız.

Lale Orta: Tartışmaya açık, VAR karışmaz. Ben de hakem gibi düşünüyorum, devam daha doğru.

42. dakikada Mertens'in Keita'ya müdahalesi var mı, kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Bu kazayla basma değil, rakibin ayağını arıyor ve basıyor. Sarı kartın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Mertens rakibine bilerek basıyor. Bu da kart gerektirir.

Lale Orta: Sarı kart olması gerekiyordu.

44. dakikada Boey'a gösterilen sarı kart doğru mu?:

Deniz Çoban: Top kafa seviyesinde, oyuncu da topa kafa sokuyor. Topla oynamayı başarsa da Galatasaraylı oyuncu kramponuyla rakibe darbesi var ve bu darbe yaralayıcı bir darbe. Hakem burada 'Benim açımdan yaralayıcı değil, oyuncunun geldiğini görmüyor' derse sarı karta itiraz etmem fakat benim görüntülerden gördüğüm Boey'un, rakibinin geldiğini görüyor. Kırmızı kart daha doğru olurdu. Bu dakikadan başlayarak sahada 22, tribünlerde binlerce kişi hakemin otoritesini kaybediyor. FIFA olan bir hakem en azından 5-6 maç arka arkaya 'Ne maç yönetti' dedirtmesi lazım. Ben Erkan Özdamar'ın kritik pozisyon yaşanıp da doğru kararlarla tamamladığı maçı hatırlamıyorum diyerek çok üzmeyeyim ama çok az hatırlıyorum. Erkan Özdamar FIFA oldu, 18.2 koşması lazım ama Erkan Özdamar 17.4 koştu, geçer kabul ettiler. Böyle olur mu? Olmaz!

Bülent Yıldırım: Diz kırık, kasıt yok. Bence sarı yorumunu hakem doğru yaptı.

Lale Orta: Top tam ortada, orada ayağını topa kaldırdı ve müdahale etmek istedi. Futbol içinde doğal bir aksiyon. Şanssızlık kafasına temas etmesi, sarı doğru.





45+2. dakikada Oliveira'nın, Yatabare'ye yaptığı faulde sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Erkan Özdamar temel hakem prensibini atlıyor. Pozisyonda havadaki topa bakıyor, aşağıdaki ihlale bakman lazım. Hatayı görmüyor, net bir kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Hakem gördü ama kart vermedi.

Lale Orta: Faul ve sarı olmalıydı.





BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLAN 50. DAKİKADAKİ SİVASSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Deniz Çoban: Gol ofsayttan dolayı iptal edildi. Muhabirlerimizden gelen yanıt bu. Önce anlayamadık neden iptal edildi diye. Robin Yalçın'ın sağ ayağının iz düşümü olarak Nelsson'un omzundan daha ilerde olduğu söyleniyor. Ama hiç önemi yok. Muslera burada en kötü hizada. VAR bize bunu ispatlayabiliyor mu? Robin Yalçın'ın ayağının önde olduğunu VAR ispatlayamaz. Burada skandal bir hata var. O hata VAR'a ait. Devre arasında 3 yardımcı hakemimiz hakemliği bıraktı, gözlemciliğe geçti. Alparslan Dedeş, Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan. Bu üç hakemimiz hakemliği bırakmamış olsaydı ve biri bugün VAR'da olsaydı bu karar çıkmazdı. İnsan kaynağımızı bu kadar kolay harcamamalıyız. Bir tane hakeme bu VAR odasına girmesi için para ödeyemiyor muyuz?

Bülent Yıldırım: VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti.

Lale Orta: VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış.

İptal edilen golle alakalı Trio dışındaki yorumlar;

Fırat Aydınus: Bu pozisyonda ofsayt yok.

Ahmet Çakar: G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun.

Bünyamin Gezer: "İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum."

Erman Toroğlu: "Bunun neresi ofsayt? Diyelim ki ofsayt, VAR çizgisi nerede? Nereye çizdiniz abi? Bu pozisyon unutulmazlar arasına girecek, Galatasaray çok yara alacak."

Güntekin Onay: "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık."

Feyyaz Uçar: "Sivasspor'un golünü neden iptal ettiğini anlayamadık. Anlayan varsa anlatsın."

İlker Yağcıoğlu: "VAR hakemi Özgüç Türkalp neden çağırdı, kimse anlamadı. 6 dakika izledi. Anlamadıysan, kararının arkasında duracaksın."





Mertens'in sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: İtirazında şiddet yok. Ama belki sözlü bir hatası vardır. Onu bilemiyoruz. Hakem bunu beden diliyle bizlere de anlatmalıydı.

Bülent Yıldırım: Sözlü itiraz, doğru.

Lale Orta: Bence itirazdan kart doğru.

Erdoğan'ın gördüğü ilk sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: El yüze gidiyor ve sonrasında topa vuruyor.

Deniz Çoban: Doğru.

Lale Orta: Sarı kart doğru.

Erdoğan'a gösterilen ikinci sarı kart kararı:

Deniz Çoban: Önü açık şekilde ceza alanına giriyor oyuncu. Umut vaat eden bir atağı kesiyor. Sarı kart doğru böylece kırmızı da doğru.

Bülent Yıldırım: Doğru.

Lale Orta: Kart doğru.





Goutas'ın penaltı beklentisindeki ofsayt kararı

Deniz Çoban: Pas atıldığında kanattaki oyuncu ofsayt. Hücum aksiyonu, atak bütünlüğü devam ediyor. Sivasspor'un atak başlangıç fazında bir ofsayt var. Sonrasında bir penaltı var. Nelsson'un yaptığı penaltı. Ancak 4 dakika VAR'da bekledi. Hakem sonucu bilinen bir inceleme yapmak yerine kaptanları çağırıp, burada penaltı beklentiniz var ama öncesinde de ofsayt var. VAR'a giderek zaman kaybetmek istemiyoruz" dese daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Gereksiz bir beklentiye gidildi, izlemeye gerek yoktu.

Lale Orta: Gereksiz bir inceleme oldu.

Deniz Çoban'ın Beşiktaş -Adana Demirspor maçındaki pozisyonlara yorumu

9. dakikada Welinton'un, Rodrigues'in eline basması: Kazara bir basma, bir ihlal yok.

13. dakikada Ndiaye'nin, Weghorst'a faulü: Tartışılacak bir şey yok, çok net faul ve sarı kart doğru.

27'de Adana Demirspor'un penaltı beklediği pozisyon: Penaltıdan söz edilemez, devam kararı doğru.

37'de Welinton'un, Onyekuru'ya müdahalesi: Ndiaye'nin, Weghorst'a yaptığındaki ne kadar sarı kartsa bu da o kadar sarı kart. 24 dakika arayla iki farklı karar. Faul ve sarı kart çıkmalıydı.

45'te Josef'in, Ndiaye'ye faulü: Oyuncu sonuçlarını düşünerek hareket etmeli. Kontrolsüz davranıyor, dikkatsiz hareket ediyor. Ayağını topa savurmuş olsa da rakibe vuruyor, net bir sarı kart. Doğru karar.

51'de Emre Akbaba penaltı bekliyor: Emre Akbaba penaltı almak için eli kullanıyor. Devam kararı doğru.

Josef'in, Belhanda'ya faulü: Benim açımdan bu net bir ikinci sarı kart. Josef arkadan Belhanda'nın ayağını sıkıştırıyor, ikinci sarıdan kırmızı kartla Josef atılmalıydı. Yeri de çok iyi aslında. Değerlendirmesi gerekirdi.

Rosier'in, Akintola'ya faulü: Gecikmiş bir müdahale var. Oyuncu topu ortaladıktan sonra tekrar o topa sahip olup tekrar bir hamle şansı olmadan bununla karşılıyor. Adana Demirsporlu oyuncunun da penaltı beklentisi yok. Bu bize referans olmaz ama görüşümü kuvvetlendirir. Devam kararı doğru gözüküyor.

90+4'te Atiba'nın topa elle müdahalesi var mı?: Penaltı olmadığını fikrindeyim. Top eline temas ediyor ama kendi vurduğu top. Oyuncunun kendi oynadığı top eline gelirse penaltı kararı olmaz. Pozisyonu doğal olmasa bile...