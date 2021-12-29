Sivasspor’un iç saha karnesi başarılı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor , bu sezon iç sahada yaptığı 10 lig maçının 3’ünden galibiyetle 6’sından beraberlikle ve 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Sivas temsilcisi, evinde Karagümrük, Hatayspor ve Galatasaray ’ı mağlup etti. Yiğidolar, sahasında sadece Konyaspor ’a 1-0 yenilmişti.

Deplasmanda 11 puan topladı

Sahasında 3 galibiyet 6 beraberlikle 15 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada yaptığı 9 maçın 3’ünden galibiyetle, 2’sinden beraberlikle ve 4’ünden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 11 puan toplayabildi. Deplasmanda Yiğidolar, 19 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde de 12 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 10 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor - Konyaspor: 0-1

Sivasspor - Göztepe: 2-2

Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

Sivasspor - Fatih Karagümrük: 4-0

Sivasspor - Antalyaspor: 2-2

Sivasspor - Adana Demirspor: 1-1

Sivasspor - Giresunspor: 0-0

Sivasspor - Hatayspor: 4-0

Sivasspor - Galatasaray: 1-0

Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-1

İHA