Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Olimpiu Morutan'ı açıkladı!
Galatasaray'da yeni sezonda kiralık gönderilmesi planlanan Rumen futbolcu için Sivasspor devreye girdi. Yiğidolar'ın hocası Rıza Çalımbay, "Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak birkaç gün içinde belli olacak" dedi.
Galatasaray 'a geçen sezon büyük umutlarla gelen fakat sonrasında beklentileri veremeyen Olimpiu Morutan'ın geleceği belli oluyor... Bu sezon kiraya gönderilmesi planlanan Rumen futbolcu için Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü'nün adı geçiyordu. Fakat genç yıldız için Sivasspor da devreye girdi.
Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak birkaç gün içinde belli olacak" dedi.
23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maça çıkıp, 4 gol, 5 asistle oynamıştı.