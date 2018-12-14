4 maçta 10 puan topladıktan sonra gözünü Ankaragücü’ne diken Sivas’ın genç hocası Hakan Keleş, sezonu Avrupa potasında tamamlamak istediklerini söyledi.

Lig Radyo’da editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın programına katılan Keleş, “Bu hedef için iki maçı kazanıp devreye girmek önemli” derken sözlerine şöyle devam etti:

“Ankaragücü maçı benim için duygusal bir maç ama profesyonelim ve Sivasspor camiasını temsil ediyorum. 3 puan kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

‘Deplasmanda devamı olacak’

“Galatasaray’ın son 14 maçına baktık iki galibiyetleri var. Form durumu, sakatlıklar, cezalılar bir sürü sıkıntılar yaşadılar. Biz de deplasmanda iyi oynuyoruz. Orada da kazanıp Başakşehir ve Beşiktaş’tan sonra Galatasaray’ı da yeneceğiz. Oyuncularımızın morali gayet yerinde. Tek düşüncemiz kazanmak.”