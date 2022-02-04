Sivasspor’un Gaziantep kafilesi belli oldu

Süper Lig ’in 24. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Gaziantep FK maçı kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kamp kadrosuna aldığı isimler şöyle:

Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Sivasspor kafilesi Gaziantep’e ulaştı

Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Gaziantep' gitti. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

İHA