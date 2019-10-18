Milli araya ikinci sırada giren sezonun flaş takımlarından Sivasspor, bugün oynayacağı Galatasaray maçına hazır. Kırmızı-Beyazlılar dün İstanbul’u yolunu tutarken, teknik direktör Rıza Çalımbay galibiyeti getirecek taktiği belirledi. Yatabare-Fernando ikilisine hücumda güvenen Çalımbay, orta sahayı sağlam tutacak. Hakan Arslan-Cofie ikilisiyle rakibi kilitlemeyi planlayan Rıza hoca, son haftaların yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Traore ile Aslan’ı vuracak.

Liderlik şansı

Galatasaray deplasmanında çıktıkları 13 maçtan puan dahi çıkartamadıklarını oyuncularına hatırlatan Çalımbay, milli ara boyunca bu motivasyon ile takımını hazırladı. Yiğidolar, bugün kazanması durumunda hem tarih yazacak hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.