Sezona Trabzonspor karşısında Süper Kupa'yı kaybederek giren Sivasspor , sezonun geri kalan bölümünde de aradığını bulamadı. Yiğidolar, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti.

Kırmızı-Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçında bugün Romanya ekiplerinden CFR Cluj ile kozlarını paylaşıyor. Maç öncesi yaşanan bir gelişme ise çok şaşırttı.

GSP Romania'nın haberine göre; Sivasspor'un formaları Romanya'ya ulaşmadı.









Sivasspor'dan resmi açıklama

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı ve "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verildi.



