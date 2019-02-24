Sivasspor’un evindeki yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig’de Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

24 Şubat 2019, Pazar 10:45
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Sivasspor’un evindeki yenilmezlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’un, iç sahadaki yenilmezlik serisi bitti

Ligde iç sahada 3. haftada Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra seyircisi önünde çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahada 7. haftada Bursaspor’u 2-0 yendi, sonraki haftalarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında Göztepe’yi 2-0, 16’ncı haftada ise MKE Ankaragücü’nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, 19. haftada ise Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evindeki son galibiyetini ligin 21. haftasında Akhisarspor’u 2-1 yenerek elde eden kırmızı-beyazlılar, 9 maçlık yenilmezliğin ardından 23. haftada iç sahada Antalyaspor karşısında mağlubiyetten kurtulamadı.

Sivasspor, bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 20 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.

Sivas temsilcisi, dış sahadaki 11 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 11 puan toplayabildi.

AA

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