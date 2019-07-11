Sivasspor’un Bolu kampı sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yağış altında yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maçla günü tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.