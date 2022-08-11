Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi bileti almıştı.

Kupa 2'ye Play-Off turundan katılacak olan Yiğidolar'ın rakibi 3. Eleme Turları'nın ardından belli oldu. Kırmızı-Beyazlılar, 3. Eleme Turu'nda Dudalenge'yi eleyen Malmö ile kozlarını paylaşacak.

Temsilcimiz ilk maçını 18 Ağustos'ta İsveç'te, rövanşını ise 25 Ağustos'ta Sivas'ta oynayacak.