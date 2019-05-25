Sivasspor’un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor’u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında da 3 puan alamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde Beşiktaş’a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor’la da golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, deplasmanda ise Göztepe ile 3-3 berabere kalırken, geçen hafta MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldu.

Ligin son haftasında Yeni 4 Eylül Stadı’nda şampiyon Galatasaray’ı konuk eden kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmadan 4-3 galip ayrılarak, hem 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de sezonu galibiyetle tamamladı.

Sezonu taraftarına Galatasaray galibiyeti hediye ederek kapatan Sivas temsilcisi, puanını 41’e çıkararak maç fazlası ve averajla 11. sıraya yükseldi.

SİVAS (AA)