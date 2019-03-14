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Sivasspor'u İstanbul'a götürecek uçağa yıldırım isabet etti

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapan uçağa yıldırım isabet etti. Sivasspor kafilesinin de Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitmek için uçağı beklediği öğrenildi.

14 Mart 2019, Perşembe 19:27
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Sivasspor'u İstanbul'a götürecek uçağa yıldırım isabet etti

Demir Grup Sivasspor’u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul’a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul’a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti.

16.30’da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.

Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul’a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.

İHA

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