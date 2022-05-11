Sivassporlu taraftarlardan muhteşem koreografi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor sahasında, Alanyaspor ’u ağırladı. Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası’nın yer aldığı koreografide “Durma! Saldır” yazısı belirdi.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İHA



