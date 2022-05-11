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Sivassporlu taraftarlardan muhteşem koreografi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor sahasında, Alanyaspor’u ağırladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

11 Mayıs 2022, Çarşamba 21:48 Son Güncelleme:
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Sivassporlu taraftarlardan muhteşem koreografi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor sahasında, Alanyaspor ’u ağırladı. Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası’nın yer aldığı koreografide “Durma! Saldır” yazısı belirdi.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İHA


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