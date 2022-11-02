Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag’a konuk olacak. Bu müsabaka öncesi kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Robin Yalçın, Eden Arena’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yalçın, “Biz buraya kazanmak için geldik. Zaten gruplarda lideriz ve bu şekilde Türkiye’ye dönmek istiyoruz. 3 gün önce hiç beklemediğimiz kötü bir maç oynadık, o maçı telafi etmek istiyoruz. Biz puan için oynamıyoruz, galibiyet için oynuyoruz. Bunun için buraya geldik. Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.





SİVAS (İHA)