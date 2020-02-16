Sivassporlu minik taraftarlardan ilginç tepki!

Ligde zirve mücadelesi veren Sivasspor’un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir takım haksızlıklara uğratıldığı düşüncesine Sivassporluların tepkisi çığ gibi büyüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Sivas’ta oynan Başakşehir müsabakasının 71. dakikasında Yasin Öztekin’in gol pozisyonuna gittiği sırada Başakşehirli futbolcu Clichy’nin elle oynayarak topu koltuğunun altına alması ve maçın hakemi Halis Özkahya’nın VAR’a gitmeyerek, penaltı vermemesi tepkilerin minik taraftarlara da yayılmasına neden oldu.

Sivasspor’un haksızlıklara uğratıldığını düşünen Çılgınlar 58 taraftar grubunun minik üyeleri, Sivas’taki yoğun kar yağışını tepkiye çevirdiler. Kar tatilinde minik taraftarlar kardan gözü ve kulağı kapalı hakem yaptılar. Ayrıca Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunu da yapan taraftarlar “Müessesemizde ‘VAR’ yoktur!” yazdılar. Taraftarların bu tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Hakemler Sivasspor için VAR’a gitmiyor”

Konu hakkında açıklamada bulunan minik taraftarlardan Harun Çelik, Sivasspor’un hiçbir maçını kaçırmadığını ifade ederek, “Geçen hafta Başakşehir maçında bariz penaltımızı vermediler. Okullar tatildi bizde kar ile uğraşıyorduk. Aklımızı böyle bir şey yapmak geldi. Stadyum yaptık, sonra düşündük bir kardan adam yaptık. Nasıl eleştirebiliriz diye düşündük. Sonra bir hakem yaptık. Gözünü, kulağını kapalı yaptık. Hakemler görmüyor, duymuyor. Her maça gidiyoruz kombinemiz var. Stadyumun yanına “Müessesemizde ‘VAR’ yoktur!” yazdık. Bizim Sivasspor’un hiçbir pozisyonunda VAR’a gitmiyorlar. Ligde tek penaltı verilmeyen takım Sivasspor. Hakemler pozisyonları görmüyor, görse de VAR’a gitmiyor. Biz bunları 1 günde yaptık. Kardeşim Ömer Çelik, kuzenlerim Buğra, İbrahim ve Adem yardım etti bize. Görenler beğeniyorlar. Onlar da bize destek veriyor” diye konuştu.

Bek: “Çok güzel bir çalışma olmuş”

Çılgınlar 58 taraftar grubunu yöneticilerinden Yahya Bek ise minik taraftarlara tepkilerinden dolayı teşekkür ederek; “Çılgınlar 58 taraftar grubu tayfasındaki arkadaşlarımız Başakşehir maçında hakemin yapmış olduğu bariz hatadan sonra çocukça nasıl tepki verebiliriz diye düşünmüşler. Arkadaşlarımız böyle spontane bir hakem yapmışlar. Sivasspor 4 Eylül Stadyumumuzu yapmışlar. Bizce çok güzel bir çalışma olmuş. Yaklaşık 1 günde tamamlamış arkadaşlar bunu. Ellerine sağlık. Bizim de taraftar grubu olarak basın açıklamamız olacaktı. Fakat Trabzonspor maçını bekliyoruz. Trabzonspor maçında da bariz hakem hataları olursa eğer basın açıklaması yapacağız” dedi.

İHA