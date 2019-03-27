Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da futbolcular ve teknik heyet, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu’nun Elhamrası" olarak görülen Sivas’ın Divriği ilçesindeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kırmızı-beyazlı ekip, izin gününde Divriği ilçesinde kulüp yöneticisi Halit Yazıcı’nın misafiri oldu.

İlçesinde bulunan ve UNESCO’nun 1985 yılında ’Dünya Kültür Mirası’ listesine aldığı ve restorasyon çalışmaları devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı gezen Sivassporlu futbolcular, cami hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak’ı da makamında ziyaret eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve takım kaptanı Ziya Erdal, Öztabak’a forma hediye etti.

Kırmızı beyazlı ekip, Divriği’nin tarihi konaklarını da gezdi.

AA