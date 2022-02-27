Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmeye devam ederken, futbol dünyası da yaşananlara tepkisiz kalmadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 12. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldiği mücadelede Sivassporlu futbolcudan Ukrayna'ya destek geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin Gürcü futbolcusu Nino Chkhartishvili, maçta takım arkadaşının attığı golden sonra formasının altından Ukrayna bayrağı açtı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük etkileşim topladı.

SİVAS (İHA)