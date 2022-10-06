UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor , G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ballkani karşılaşmasına harika başladı. Yiğidolar'da, Kosova ekibi karşısında 37. saniyede Fredrik Ulvestad sahneye çıktı ve rakip fileleri havalandırarak Kırmızı-Beyazlılar'ı adeta maça 1-0 önde başlattı.

Opta'nın bilgisine göre; Norveçli oyuncunun bu golü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

Ancak bu tarihi golün sevincini pek yaşayamadık, 20'de Armend Thaçi beraberliği getirirken, 31'de de Arber Potoku ağları havalandırdı ve Ballkani zorlu mücadelede 2-1 öne geçti.







