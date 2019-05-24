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Sivassporlu Emre fıtık ameliyatı oldu

Sivassporlu Emre fıtık ameliyatı oldu

24 Mayıs 2019, Cuma 14:56
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Sivassporlu Emre fıtık ameliyatı oldu

SİVAS,(DHA) -  
DEMİR Grup Sivasspor'un genç futbolcularından Emre Kılınç, İstanbul'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.
Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Emre Kılınç, yaşadığı sakatlık nedeni ile ameliyat oldu. Yapılan kontrollerde kasık fıtığı teşhisi konulan Kılınç'a laparoskopik çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı. Prof. Dr. Melih Paksoy, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti. Demir Grup Sivasspor kulübü de resmi sitesinden futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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