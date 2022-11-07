Süper Lig 'in 13. haftasında Sivasspor , UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından Süper Lig'de Fenerbahçe ile kapıştı. Yiğido, Enner Valencia'nın penaltı golüyle Sarı-Lacivertliler'e mağlup oldu.

Konferans Ligi'ndeki kurtarışlarıyla zirvede yer alan Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural mücadelenin ardından dikkat çekici şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe, bu maçta bize üstünlük sağlayamadı. Dengeli bir maç oldu. Avrupa'dan başarılı döndük, Fenerbahçe'den de puan almak istiyorduk. Oyunun hakkı 1 puandı, talihsiz bir penaltı golüyle kaybettik.."







