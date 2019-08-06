Acil transfere ihtiyacı olan, yayıncı kuruluşun TFF’yle anlaşmasıyla nefes alan ve vakit kaybetmeden düğmeye basan Sivasspor, Rıza Çalımbay’ın listesindeki isimlerle tek tek temasa geçti. Partizan’ın gelecek vaadeden 19 yaşındaki yeteneği Armin Djerlek’i dün Sivas’a getiren Yiğidolar, genç hücumcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sivasspor’un transferleri bununla sınırlı değil. Kırmızı- Beyazlılar, İsrail Milli Takımı kaptanı 31 yaşındaki Bibras Natcho ile de anlaşmaya vardı.

Bugün kente gelecek olan deneyimli orta saha oyuncusuyla yapılacak olan son görüşmenin ardından 2 yıllığına kadroya katılması bekleniyor. 10 numara pozisyonu için de ciddi arayış içerisinde olan İç Anadolu ekibinin gündeminde Porto’nun Santa Clara’dan renklerine bağlayıp kiralık listesine koyduğu 26 yaşındaki forvet arkası Fernando Anrade var. Brezilyalı futbolcu ile kısa süre içinde el sıkışılması gündemde.

3 yıllık sözleşmesi var

Stopere de kaliteli bir isim kazandırmayı düşünen Rıza Çalımbay, yönetimden Hollanda’nın Ado Den Haag takımının formasını giyen 26 yaşındaki Fildişili milli futbolcu Wilfried Kanon’un alınmasını istedi. Bu oyuncuyla da görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade ediliyor. 1993 doğumlu futbolcunun 3 yıllık daha sözleşmesi bekleniyor.