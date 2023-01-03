Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hatası yapıldığını açıklamış ve MHK'nin söz konusu hakemlere gerekli yaptırımları uygulayacağını duyurmuştu.





VAR kayıtlarının açıklanması Türk futbolunda sansasyonel bir etki yaratırken, Yiğidolar'dan da bir paylaşım geldi. Kırmızı-Beyazlılar, Sivasspor VAR kayıtları açıklanan Galatasaray maçındaki pozisyonun hakem hatası değil, kural hatası olduğunu belirtti.





Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından TFF'nin paylaştığı VAR kayıtlarını alıntılayan Sivasspor, "VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır" notunu düştü.



