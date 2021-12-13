Süper Lig 'in 16. haftasında Galatasaray , deplasmanda Sivasspor 'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi takımın sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımına ise tepki yağdı.

Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan ve sakatlanarak sedyeyle oyunu terk eden Muslera'nın acılar içinde yerde yattığı fotoğrafı galibiyet paylaşımında kullandı. Çileden çıkan Galatasaray taraftarı paylaşımı altına kısa sürede tepki mesajları attı.

Paylaşım silindi

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Sivasspor, Muslera'nın fotoğrafını kullandığı paylaşımını sildi. Yiğidolar yeni bir galibiyet paylaşımı yaparak görselde golü atan Fajr'in kullandı.











