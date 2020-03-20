Sivasspor’dan takıma corona virüsü eğitimi

Yiğidolar’da futbolculara virüsle ilgili özel bir eğitim verildi. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün toplantı salonunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna tarafından Koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına sebep olan koronavirüsün, insan üzerindeki ki belirtileri ve bu virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı” denildi.