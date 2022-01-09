Demir Grup Sivasspor , Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ’u 1-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor’a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James attı.

Ligdeki 7. galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Yiğitlik ruhunda var. Yine gösterdik gücümüzü' notu eklendi.