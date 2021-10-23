Sivasspor 'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, takımımızda sakatlığı bulunan futbolcumuz Jorge Felix ve Koray Altınay’ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.
Jorge Felix:
Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Jorge Felix’e yapılan kontrolde sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzu milli maç arasından sonra hazır hale getirmeyi planlıyoruz.
Koray Altınay:
Koray Altınay, bugün antrenmanda yaptığımız çift kale maçta sağ dizinden sakatlandı. Sporcumuza yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildi. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek futbolcumuzun son durumu 3 gün sonra yapılacak kontrollerle netleşecek."