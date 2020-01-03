Sivasspor'dan Robinho açıklaması

Lider Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, Lig Radyo’da Editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın sunduğu Mixed Zone programına konuştu. Deneyimli teknik adam transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

03 Ocak 2020, Cuma 11:02 Son Güncelleme:
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Sivasspor'dan Robinho açıklaması

Robinho iddialarına açıklık getiren Çalımbay, “Ben çok isterim. Burada oynamış, başarılı olmuş bir oyuncu. Yine fayda sağlar. Ancak Başakşehir’deki durumu ne bilmiyorum. Türkiye’nin en iyi kadrosu onlarda. 3 kulvarda gitmek istiyorlar. Bırakmak istemeyebilirler” diye konuştu. Çalımbay, Alper Potuk için ise, “Alper’i Eskişehir’de ilk oynatan benim. Eski öğrencim, tanıdığım bir oyuncu. Tabi ki şartlar oluşursa çalışmak isterim” açıklamasında bulundu. 

‘Mert Hakan milli takıma’

Sivasspor’un hocası takımın başarılı ismi Mert Hakan için ise, “Milli takıma gidebilir. Çok faydalı bir oyuncu. Kendisini geliştirmek istiyor. Çok daha iyi şeyler yapabilir” sözlerini sarf etti.

Ömer Necati Albayrak

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